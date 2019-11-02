Протестующий Гонконг

Антиправительственные акции протеста в Гонконге не прекращаются. на улицах города вновь происходят беспорядки и погромы, для разгона радикально настроенных демонстрантов полиция применяет слезоточивый газ, резиновые пули и водяные пушки. сообщается об арестах. Беспорядки начались у парка Виктория в квартале Козуэй-бэй и затем распространились на соседние районы Ванчай и Адмиралти на острове Гонконг.

Манифестанты выступают против применения силы полицией в ходе предыдущих протестных акций, а также выражают недоверие правительству этого специального административного района КНР, который, по их мнению, "становится полицейским государством".

Говорит участница акции протеста: "Никто не хочет применять насилие. Но из-за кого мы вынуждены выходить на улицы и проводить шествия? Из-за нашей так называемой главы администрации. Почему сегодня я вышла на улицу? Потому что я надеюсь, что жители Гонконга не забудут о целях протеста. В июне все начиналось так мирно, мы были идеалистами в том как выражали свои требования. У нас было всего несколько требований".

Турпоток в Гонконг в сентябре снизился на треть в годовом исчислении. По итогам года Гонконг рискует столкнуться с отрицательным ростом экономики. ВВП Гонконга в третьем квартале сократился на 2,9% по сравнению с предыдущим годом, что стало первым отрицательным показателем за последние десять лет.