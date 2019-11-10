Парламентские выборы в Испании: Санчес против Касадо

Испания голосует на досрочных выборах в Генеральные кортесы (двухпалатный парламент). Исполняющий обязанности председателя правительства Педро Санчес опустил бюллетень на избирательном участке в муниципалитете Посуэло-де-Аларкон (автономное сообщество Мадрид). Лидер Испанской социалистической рабочей партии, призвал сограждан проявить активность в ходе выборов.

Педро Санчес, лидер социалистов: "Я думаю, очень важно укрепить нашу демократию с помощью этого волеизъявления. Я призываю всех граждан голосовать, чтобы с завтрашнего дня мы могли получить необходимое большинство, сформировать правительство и привести Испанию в порядок. "

Традиционный соперник социалистов - консервативная Народная партия. Ее возглавляет Пабло Касадо. Он проголосовал на избирательном участке в одном из центральных районов Мадрида.

Пабло Касадо, лидер Народной партии: "Я полагаю, что сегодня наиболее позитивным станет факт того, что мы получим ясные, чёткие результаты. Это позволит разблокировать сложившуюся в стране политическую ситуацию, которая тянет экономику вниз и сказывается на ожиданиях испанцев. Я надеюсь, народ сделает однозначный выбор".

Согласно последним опросам общественного мнения в парламент помимо социалистов и консерваторов от Народной партии, пройдут еще несколько партий. Левая "Подемос" Пабло Иглесиаса борется за третье место, ожидая, что хорошие результаты позволят убедить социалистов вступить с ними в коалицию. Партия "Граждане"Альберта Риверы может потерять поддержку избирателей и оказаться на пятом месте. Как показывают опросы общественного мнения, либералов опережает ультраправая Vox с ее антимиграционной повесткой дня.