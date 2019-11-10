Социалисты лидируют на парламентских выборах в Испании - экзитполы

Испанская социалистическая рабочая партия исполняющего обязанности премьер-министра Педро Санчеса лидирует на досрочных парламентских выборах, но ей не хватает голосов для формирования большинства. Об этом свидетельствуют данные экзитполов. Социалистам прогнозируют потерю ок. 10 мандатов по сравнению с результатами прошлых выборов. На втором месте, согласно этим оценкам, — консервативная «Народная партия».

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