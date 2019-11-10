Румыния выбирает президента

В Румынии в воскресенье первый тур президентских выборов. На высшую должность в государстве формально претендуют 14 кандидатов от различных политических партий, а также два независимых. Среди них - действующий президент страны 60-летний Клаус Йоханнис, выдвинутый Национал-либеральной партией (НЛП). Он считается фаворитом гонки и лидирует в рейтингах с большим отрывом - 40-45% голосов против 25% у ближайшего преследователя - Мирчи Дьякону.

Клаус Йоханнис, президент Румынии: "Я проголосовал за нормальную Румынию. Я желаю очень хорошего будущего для Румынии и надеюсь, что получу сегодня подтверждение того, что очень многие румыны хотят того же".

Если ни один из кандидатов не получит большинства голосов зарегистрированных избирателей, то 24 ноября будет проведен второй тур с участием двух конкурентов, набравших наибольшее количество голосов. По мнению многих обозревателей, наряду с Йоханнисом туда могут пройти председатель Социал-демократической партии, экс-премьер Виорика Дэнчилэ, бывший актер, а затем европарламентарий Мирча Дьякону или лидер альянса "Союз за спасение Румынии" Дан Барна.

Главной темой избирательной кампании действующего президента стала борьба с коммунизмом и коррупцией, что практически вылилось в войну с СДП, которая потеряла власть в Румынии после объявления 10 октября вотума недоверия правительству.