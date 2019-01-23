Мир Бэнкси в фотографиях. Британец Барри Коустон считается официальным фотографом уличного художника. Личность Бэнкси - одна из самых загадочных в современном искусстве. Даже фотограф, работающий с ним много лет ни разу с ним не встречался. Выставка, на которой представлены 44 фотографии работ Бэнкси включают также снимки из проекта "Дисмалэнд" - тематического парка, основанного художником как карикатура на известный во всем мире Диснейлэнд.

"В один из моих приездов в Дисмалэнд я застал там огромную радугу. Я успел запечатлеть ее, нависшую над всем парком так, что может показаться, что это место как большой стеклянный снежный шар. Это как метафора на все, что пытается донести до нас Бэнкси. Это как, если взять Великобританию, ее культуру и взболтать их", – рассказывает Коустон.

Как часть экспозиции также представлены медиаинсталляции с документальными фильмами "Бэнкси уделывает Нью-Йорк" и "Спасите Бэнкси".

Известный своим смелым взглядом на ценности общества, Бэнкси стал настоящей легендой в современных художественных кругах. Выставка "Banksy's Dismaland and Others" с фотографиями Барри Коустона проходит в арт-центре "Альфандега-Порто" в португальском Порту до 31 марта.