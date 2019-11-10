Иран и РФ расширяют АЭС "Бушер"

Иран приступил к строительству второго энергоблока АЭС "Бушер" при участии российской стороны. На торжественной церемонии присутствовали представители госкорпорации "Росатом" и глава национальной Организации атомной энергии Али Акбар Салехи.

Москве и Тегерану не помешали угрозы со стороны США: в мае этого года Госдеп пообещал в случае расширения АЭС ввести новые санкции против Ирана и любой страны, ему помогающей. В октябре появилась информация о том, что запрет на сотрудничество в сфере мирного использования атомной энергии может быть все-таки снят с зарубежных компаний. По данным источников агентства Reuters, тогда Тегерану будет труднее разрабатывать ядерное оружие.

"На шантаж не поддаемся", - заявляет Москва. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков пообещал развивать взаимодействие с Исламской республикой в соответствии с международным правом, независимо от попыток США распространить действие своего национального законодательства за их территориальными пределами.

Строительство АЭС "Бушер" - крупнейший российско-иранский проект. Соглашение о сооружении двух новых энергоблоков было подписано еще в 2014 году. Оно обойдется примерно в 10 миллиардов долларов и займет 10 лет.