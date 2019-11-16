"Бензиновые" протесты в Иране

Один человек погиб во время протестов против повышения цен на бензин в южном иранском городе Сирджан.

Демонстранты перекрыли движение транспорта еще в нескольких городах и периодически вступали в столкновения с полицией. Которую те призывают присоединиться к ним.

Выступления были зафиксированы в Мешхеде, Ширазе, Бирджанде, Ахвазе.

По решению правительства цены на топливо вырастут в два раза (с 15 тыс. риалов ($0,09) до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр), а льготная цена — в полтора (до 15 тыс. риалов), при этом устанавливается месячная квота в размере 60 л на один автомобиль. Отдельная квота предусмотрена для таксистов - 400 л.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что мера направлена на оказание помощи населению с низким доходом.