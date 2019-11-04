ЕС призывает Иран соблюдать СВПД

Европейская комиссия призывает Иран отказаться от шагов по наращиванию объёмов обогащения урана и придерживаться условий, оговоренных в совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе. 4 ноября Тегеран объявил о запуске сети из 30 центрифуг для обогащения урана и о создании прототипа новой центрифуги в 50 раз более мощной действующих. Иранские атомщики называют эти шаги вынужденными.
Совместный всеобъемлющий план действий, подписанный в 2015 г. Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией и Францией., налагает ограничения на объёмы урана, который Иран может обогащать.
Тегеран подписал СВПД при условии, что Соединённые Штаты и их европейские союзника отменят антииранские экономические санкции. В мае 2018 г. Вашингтон отказался от выполнения соглашения. Год спустя Иран объявил о прекращения выполнения ряда пунктов ядерной сделки в ответ на возобновление санкционного режима, что предусмотрено #26 соглашения.