ЕС призывает Иран соблюдать СВПД

Европейская комиссия призывает Иран отказаться от шагов по наращиванию объёмов обогащения урана и придерживаться условий, оговоренных в совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе. 4 ноября Тегеран объявил о запуске сети из 30 центрифуг для обогащения урана и о создании прототипа новой центрифуги в 50 раз более мощной действующих. Иранские атомщики называют эти шаги вынужденными.

Мы должны поблагодарить наших врагов за создание возможностей для Исламской республики Иран, особенно для развития ядерных технологий. Мы показали, что способны создать 30 новых машин в кратчайшие сроки. Али Акбар Салехи глава Организации по атомной энергии Ирана

Совместный всеобъемлющий план действий, подписанный в 2015 г. Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией и Францией., налагает ограничения на объёмы урана, который Иран может обогащать.

Мы последовательно выражаем озабоченность происходящим, так как считаем, что СВПД должен быть сохранен. Это вопрос нашей безопасности – не только нашего региона, Европы, но и всего мира. Это международное соглашение было поддержано ООН и должно продолжать действовать. Майя Косьянчич пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Тегеран подписал СВПД при условии, что Соединённые Штаты и их европейские союзника отменят антииранские экономические санкции. В мае 2018 г. Вашингтон отказался от выполнения соглашения. Год спустя Иран объявил о прекращения выполнения ряда пунктов ядерной сделки в ответ на возобновление санкционного режима, что предусмотрено #26 соглашения.