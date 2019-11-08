"Нам нужно брать пример с США": интервью с министром финансов ФРГ Олафом Шольцем

Эфи Кутсокоста, Euronews:

— Согласно последнему европейскому прогнозу, Германия может столкнуться с небольшим сокращением ВВП в третьем квартале этого года. Как следствие, рост ВВП всей Еврозоны замедлится и баланс рисков, включающих торговую напряженность и возможность жесткого «брексита», остается с прогнозом в сторону снижения. Обсудим эту тему и многое другое. Здесь, в Брюсселе, мы поговорим с министром финансов Германии Олафом Шольцем. Большое спасибо, министр, что пришли. Насколько мы близки к реальной рецессии?

Олаф Шольц, министр финансов Германии:

— Мы не близки к реальной рецессии. У нас медленный рост. Это связано с торговой напряженностью в мире. И все знают, что если эта напряженность прекратится, у нас будет совершенно другой сценарий. Это созданные человеком проблемы, как сказала Кристин Лагард, когда была главой МВФ. И если мы посмотрим на дебаты между Китаем и Соединенными Штатами, кажется, что они придут к соглашению, и это окажет положительное влияние на развитие мировой экономики. С другой стороны, если вы посмотрите на Европу или Германию, то обнаружите, что там все еще очень стабильная экономическая ситуация. Если говорить только о Германии, то занятость там всегда на высоком уровне, много отраслей, которые ищут квалифицированную рабочую силу. Если несколько сотен тысяч людей откуда-то появятся, постучатся в их двери, они будут немедленно приняты на работу. В строительной отрасли у нас много проблем, связанных с тем, что она не способна удовлетворить все свои требования.

Эфи Кутсокоста, Euronews:

— Многие утверждают, что у Германии все еще есть бюджетное пространство, которое можно использовать для стимулирования роста и внутреннего спроса. Видите ли вы необходимость повышения заработной платы или снижения налогов, чтобы действительно укрепить эту среду?

Олаф Шольц, министр финансов Германии:

— Это немного теоретическая дискуссия. У меня иногда возникает мысль, что люди просто читают газеты пятилетней давности, не глядя на реальное положение вещей. У нас очень экспансионистская финансовая политика, с высокими государственными инвестициями. В ближайшие годы она останется на том же уровне. Плюс ко всему она будет поддержана новым решением правительства касательно борьбы с изменением климата. А это дополнительные 150 миллиардов инвестиций в ближайшие 10 лет только на решение этого вопроса.

Эфи Кутсокоста, Euronews:

— Получается, вы не видите необходимости принимать какие-то меры, в том числе превентивные. Вы описываете картину, которая на самом деле не сходится с той, что мы видим в Европе и мире.

Олаф Шольц, министр финансов Германии:

— Мы снизили налоги для семей с низким и средним уровнем дохода. Сейчас мы отменяем налог, который мы брали с населения с начала 90-х годов для финансирования объединения Германии. Следовательно это все отразится на общей экономике Германии. И если вы посмотрите на цифры, вы увидите, что это работает. На самом деле, в этом и заключается стабильность немецкой экономики.

Эфи Кутсокоста, Euronews:

— Еще одна проблема, которая стала неожиданностью здесь в Брюсселе, связана с вашим призывом завершить процесс создания банковского союза, о чем пресса говорит вот уже 7 лет. И мы поняли из вашего предложения, что вы также отошли от традиционно красной линии для Германии, двигаясь к схеме страхования вкладов. Это означает, что теперь немцам, в случае нового кризиса, придется платить, чтобы спасти банки самых слабых государств-членов?

Олаф Шольц, министр финансов Германии:

— Не нужно держаться только наших стен. Нам нужно понять, что создание банковского союза - это действительно большая задача, и первое, на что нужно смотреть, - это мнение Соединенных Штатов. Это большая страна с банковским союзом, и мы должны смотреть на них, если мы хотим иметь что-то подобное в Европейском союзе. И смотреть нужно на банковский союз в целом. Затем мы должны определить все необходимые для нас шаги по его достижению, а не просто обсудить один или два из них и дальше ничего не делать, как это было в последние годы.

Эфи Кутсокоста, Euronews:

— Ваше предложение и ваше мнение о нем – официальная позиция правительства?

Олаф Шольц, министр финансов Германии:

— Это была моя идея, что мы должны снова вернуться к этому сценарию, к примеру, обсудить все необходимые элементы банковского союза. Нам нужна структура, которая будет работать с мелкими банками, подобно Федеральной корпорации по страхованию вкладов в США. Нам нужно решение по вопросам несостоятельности банков. У нас не может быть разных правил по странам по этому вопросу.

Эфи Кутсокоста, Euronews:

— Есть ли что-то конкретное на кону? Является ли банковская система Европы недостаточно безопасной?

Олаф Шольц, министр финансов Германии:

— Если сегодня мы не изменим подход к проблеме, будем просто читать газеты и ничего не делать, как это было в прошлом, то на поиск компромисса, решения понадобится больше времени. А затем нам предстоит большая работа по подготовке законодательных актов и всех сопутствующих деталей. Поэтому лучше начать уже сейчас, как будто нас настиг кризис, которого нет и с которым мы еще не встречались.

Эфи Кутсокоста, Euronews:

— Давайте поговорим о политике. Вы – кандидат на пост лидера Социал-демократической партии Германии. Ваша партия потеряла свои позиции в ходе последних выборов. Вы все еще поддерживаете коалицию с консерваторами?

Олаф Шольц, министр финансов Германии:

— Мы находимся в коалиции с Консервативной партией, потому что сформировать другое правительство после последних выборов было невозможно. И вы видите, что это коалиция не из легких. Все знают, что после следующих выборов работа нашего правительства не продолжится.

Эфи Кутсокоста, Euronews:

— Допустим, ваши избиратели думают, что вы заодно с вашим партнером по коалиции. Мой вопрос в том, будете ли вы поддерживать этот альянс или вы видите другой путь для вашей партии?

Олаф Шольц, министр финансов Германии:

— Решение по этому вопросу примет партия на конгрессе в декабре. Но я абсолютно уверен, что все понимают, находясь в правительстве, которое делает все, о чем договорились ранее, нельзя просто встать и уйти без причины.

Эфи Кутсокоста, Euronews:

— Последний вопрос касается ожесточенной дискуссии здесь в Брюсселе о бюджете Евросоюза. Готова ли ваше страна расширить свое участие в нем? Или 1 процент – это красная линия для вас?

Олаф Шольц, министр финансов Германии:

— Это то, на что многие страны, даже Германия, предложили обратить внимание - увеличение расходов. Мы будем смотреть на положение вещей. И я надеюсь, что соглашение может быть достигнуто до председательства Германии в Евросоюзе. И не потому что мы не будем в состоянии найти решение совместно с другими странами. А потому что будет поздно. Потому что следующая многолетняя программа финансового развития вступит в силу в 2021 году, и если мы договоримся об этом семилетнем периоде в октябре, ноябре или декабре следующего года, многие проекты будут отложены, и это будет печально.