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Италия

Очередное нападение на болельщика "Селтика" в Риме

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  Мария Горковская 
Очередное нападение на болельщика "Селтика" в Риме
Авторское право
Reuters/Alberto Lingria
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Очередное нападение на болельщиков "Селтика" в Риме. Ножевые ранения получила 20-летний шотландец, приехавший поддержать свою команду в матче с "Лацио". Гости одержали победу со счетом 2-1 и вышли в плей-офф Лиги Европы.

Ранее в противостоянии вне стадиона - в одном из ирландских пабов - от рук итальянских фанатов пострадали еще два шотландца.

Конфликт между болельщиками двух клубов разгорелся в октябре, когда перед очередной встречей группового этапа фанаты "Лацио" прошлись по улицам Глазго с руками, вскинутыми в нацистском приветствии. В ответ болельщики "Селтика" прямо во время матча вывесили баннер с изображением повешеннего Муссолини.

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