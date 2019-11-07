Celtic - Lazio: на ножах

Руководство шотландского футбольного клуба Celtic призвало болельщиков не носить клубные цвета, передвигаться большими группами и не вступать в конфликты в преддверие матча четвертого тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Он состоялся в Риме с итальянским Lazio в четверг вечером.

Накануне в одном из ирландских пабов итальянской столицы двое болельщиков Celtic 35 и 52 лет получили ножевые ранения.

"Чувствую себя немного взволнованно, но мы приехали сюда, зная о потенциальном риске, так что главное не отбиваться от группы и сохранять спокойствие", - говорит шотландский фанат Родди Локхарт.

Поддержать Celtic в Рим приехали до 9000 шотландских болельщиков. Шотландцы с 7 очками лидируют в группе E, римляне с 3 очками идут на третьем месте. Первая встреча в Глазго завершилась со счетом 2:1 в пользу Celtic.

Конфликт между болельщиками двух клубов начался 24 октября, когда перед встречей группового этапа в Глазго фанаты Lazio демонстрировали фашистские приветствия. В ответ болельщики Celtic во время матча вывесили баннер, на котором был изображен повешенный Муссолини. 30 октября УЕФА начала дисциплинарное расследование в отношении клубов.

Сам матч с самого начала также был отмечен инцидентами: фанаты Celtic зажгли фаеры.