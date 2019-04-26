Мария Бутина приговорена в США к 18 месяцам заключения - Reuters

Мария Бутина приговорена в США к 1,5 годам заключения - именно на таком сроке настаивала прокуратура. При этом судья решила засчитать девять месяцев, которые россиянка уже провела в тюрьме. Согласно поставлению суда, после того как Бутина отбудет срок, её депортируют на родину.

По словам адвоката, дело его подзащитной доказывает, что система регистрации иностранных агентов в США нуждается в реформировании. Кроме того, как считает адвокат, прокуратура применила "чрезвычайно широкое" толкование термина "иноагент"

Бутина была арестована в Вашингтоне в июле прошлого года. Ей инкриминируется участие в заговоре с целью ведения подрывной деятельности в пользу правительства РФ. Кроме того, россиянку обвиняют в том, что она представляла интересы иностранного правительства без уведомления минюста США.

В декабре Бутина признала вину в сговоре против Соединенных Штатов под руководством российского чиновника и пошла на сделку со следствием, рассчитывая на смягчение приговора. При этом российские власти неоднократно утверждали, что Бутина никогда не работала на правительство.