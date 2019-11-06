В Салониках проходит международный кинофестиваль

Международный кинофестиваль в Салониках отмечает свое 60-летие. Это крупнейшее кино-событие в Греции. Ежегодно в программу фестиваля добавляют новые номинации. 260 полнометражных и короткометражных фильмов со всего света будут представлены в этом году наряду со специальными мероприятиями и мастер-классами.

Орестис Андреадакис, директор кинофестиваля

"По случаю 60-летия кинофестиваля мы открываем две новые секции: первая называется "Встреча с будущим", где каждый год мы будем принимать молодых кинематографистов из разных стран, а вторая – "Знакомство с соседями", где покажем полнометражные фильмы, снятые в граничащих с Грецией странах"

Йоргос Митропулос, Euronews

"В этом году 14 фильмов были отобраны для участия в международной конкурсной программе фестиваля. Основным критерием был так называемый "Эффект обзора", вроде того, что испытывают космонавты, когда видят круглую Землю на которой нет государственных границ"

Спустя 6 лет после картины "Ило Ило", которая получила "Золотую камеру" Каннского фестиваля, Энтони Чен показывает свой второй фильм "Влажный сезон". Лин работает учительницей в Сингапуре в конце тридцатых годов. У женщины есть проблемы в браке, а ее работу всегда недооценивают.

Энтони Чен, режиссер

"Меня всегда привлекали женские персонажи и женская идентичность. Я думаю, что немного исследовал это в своем первом фильме, а это продолжение. Я как будто был одержим 40-летней женщиной, у которой наступил кризис среднего возраста"

В этом году в Каннах состоялась премьера документального фильма Андреаса Хорвата "Лилиан". Это история русской иммигрантки в Нью-Йорке. Девушка начинает идти без цели. Камера следует за ней в неизвестность. По словам режиссера, его фильм, показывает жизнь американской глубинки с разных сторон

Андреас Хорват, режиссер

"Мне было интересно сделать документальный фильм, дать точное представление о современной Америке, но художественная часть – это девушка и ее путешествие. Мы попросили реальных людей сыграть самих себя. Я думаю, что фильм можно смотреть как сказку. Я бы хотел, чтобы его воспринимали не просто как документальную драму"