Кто покажет кино?

Выбирай на вкус

Роль телевидения в нашей жизни за последнее десятилетие претерпела существенные изменения на фоне бурного развития стримнговых платформ, таких как Netflix.

По оценкам экспертов, сегодня в мире насчитывается около 160 миллионов подписчиков платформы. За символическую плату они получают доступ к оригинальному видеоконтенту из разных уголков планеты. Успех Netflix специалисты связывают с относительно невысокими тарифами и отсутствием крупных конкурентов. Однако ситуация может измениться с приходом новых влиятельных игроков. Таких, как компания Apple с ее стриминговым проектом Apple TV Plus. "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон - один из 8 сериалов, которые можно увидеть на новой платформе. Она, по данным газеты Financial Times, призвана напрямую конкурировать с Netflix, Amazon и Hulu. И если изначально речь шла о бюджете в миллиард долларов, то сегодня цифра увеличилась в пять-шесть раз.

Проект Apple - лишь одна из множества предпринимаемых попыток пошатнуть позиции Netflix и других старожилов рынка. В группе новых игроков - HBO Max, Disney+, Peacoc, Pluto TV. Некоторые из этих сервисов пока рассчитаны исключительно на американский рынок. Наблюдатели призывают не недооценивать их роли и влияния на рыночные позиции Netflix, отмечая, что этот тяжеловес стриминга сохранит свои доминирующие позиции в ближайшие годы - в частноcти, благодаря уникальной зоне охвата.

Бизнес-леди показывает пример

От стриминговых войн к истории успеха. Бозона Сейнт-Джон - одна из самых ярких бизнес-леди современности, в ее послужном списке - работа на Рepsi, Uber, Apple music. Наш корреспондент поговорила с Бозоной в рамках технологической выставки GITEX, крупнейшей на Ближнем Востоке.

Бизнес-леди рассказала о своем отношении к работе: "Я обожаю все, что заставляет сердце биться быстрее. И буквально охочусь за интересными поворотами, решениями, новинками в самых разных отраслях. К сожалению, мой путь не всегда прост. Я - чернокожая женщина в мире большого бизнеса, и одно это заставляет меня двигаться быстрее. Даже тогда, когда я к движению не готова. Но в итоге такой подход приносит отличные результаты".

Свое присутствие на выставке Сейнт-Джон объяснила так: "Если вы компания 21 века и думаете, что новые технологии вас обойдут стороной, вы глубоко ошибаетесь. Для меня очевидно, что абсолютно любой бизнес, предприятие, должны ориентироваться в технологиях, понимать, что им поможет, а что несет угрозу. Мы сегодня все - создатели, мы создаем что-то доселе невиданное, порой - что-то пугающее, а иногда мы просто модернизируем старое".

Как чувствует себя чернокожая бизнесвумен в мире, где тон задают белые мужчины?

"Бизнес сегодня - это по-прежнему мир белых мужчин, - убеждена Сейнт-Джон. - Но не не волнуйтесь: мы, женщины, наступаем. Начинается наше время. За женщинами - будущее, это совершенно точно, но и настоящее уже постепенно переходит в женские руки. Я очень хочу, чтобы женщины, объединили усилия. И чтобы мужчины тоже присоединились к нам; такое взаимодействие сыграет на руку бизнесу, принесет пользу обществу, человечеству, успокоит совесть. Если вы волнуетесь за состояние вашего бизнеса, просто откройте его для женщин. И все пойдет, как надо. Это не теория, а знание и практический опыт".

Крах на пороге биржи

Гигант международного коворкинга, специалист в сфере коммерческой недвижимости группа Wework не смогла осуществить выход на биржу. Этому помешали сомнения инвесторов, которые обнаружили незадекларированные убытки, запутанную корпоративную структуру и поставили под сомнение принципы руководства основателя бизнеса Адама Ньюмана.

Несколько недель спустя японская группа Softbank, один из акционеров Wework, заявила о поглощении предприятия, доведя свою долю в компании до 80%. Ньюману, который оказался в эпицентре критики инвесторов, сделали заманчивое предложение, позволяющее покинуть капитанский мостик в Wework. На этом трудности компании не закончились: аналитики говорят о пошатнувшемся имидже группы.