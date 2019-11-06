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Спорт

Никола Адамс завершает карьеру

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  Мария Сашинская 
Никола Адамс завершает карьеру
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Первая в истории олимпийская чемпионка в женском боксе британка Никола Адамс объявила о своем уходе из спорта. В открытом письме Адамс подчеркнула, что она гордится тем, чего достигла, добавив, что занятия боксом отразились на ее здоровье, в частности, на зрении.

"Мне сообщили, что любое дальнейшее воздействие на глаза, скорее всего, приведет к потере зрения", – сказала 37-летняя чемпионка.

Свое первое золото Адамс выиграла на Олимпийских играх в Лондоне в 2012, а затем повторила свой успех в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Годом позже Никола Адамс ушла в профессиональный бокс, где выиграла титул чемпионки мира в наилегчайшем весе до 51 кг по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

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