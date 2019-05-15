Боксер поцеловал журналистку и лишился лицензии

Болгарский боксер-тяжеловес Кубрат Пулев лишился профессиональной боксерской лицензии в США на полгода. Такое решение было принято спортивной комиссией штата Калифорния, рассмотревшей жалобу американской журналистки Дженифер Равало, которую спортсмен поцеловал в губы во время интервью в марте после победы над румынским боксером Богданом Дину. Сам Пулев сказал, что этот "поцелуй был импульсивным, дружеским порывом" и журналистка его восприняла нормально.

Дженнифер Равало, журналистка: "Видеть, как он снова лжет, очень грустно. Это все ложь. Я не хотела, чтобы он меня целовал. Я хочу, чтобы он был наказан. Я хочу извинений, но никогда не получу их".

По утверждениям Пулева и его адвокатов, журналистка Равало не очень расстроилась из-за инцидента, потому что позже - той же ночью она присоединилась к боксеру и его команде на вечеринке в честь празднования победы.Теперь болгарский спортсмен обязан пройти курс занятий по профилактике сексуальных домогательств и оплатить штраф в размере 2500 долларов.