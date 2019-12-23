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Сербия

На Дунае перевернулась лодка с мигрантами

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  Кнарик Хачатрян 
На Дунае перевернулась лодка с мигрантами
Авторское право
RSRTS
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Шестеро мигрантов, в том числе двое детей, пропали без вести в результате кораблекрушения на реке Дунай. Их лодка перевернулась в понедельник на рассвете в районе деревни Каравуково возле Одзачи на севере Сербии.

Пограничная полиция ведет расследование, и поиск тел продолжается. По данным местных властей, пропавшие были выходцами из Ирака и Сирии. Они хотели пересечь Дунай, чтобы перебраться в Хорватию, на территорию Евросоюза.

В путь пустились две лодки. Во второй находились девять человек, они задержаны.

За прошедший год при попытке пересечь сербскую границу погибли более 20 человек.

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