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На улицах Сантьяго идут настоящие бои

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На улицах Сантьяго идут настоящие бои

Настоящие бои развернулись на улицах чилийской столицы Сантьяго в понедельник. Агрессивно настроенных манифестантов окутывали облака слезоточивого газа, щедро распыляемого полицией и спецназом. Силы правопорядка также применили мощные водометы, буквально сбивавшие протестующих с ног. Но, несмотря на это, демонстранты умудрялись забрасывать спецназ бутылками и канистрами с зажигательной смесью. Сообщается, что двое полицейских получили ожоги лица. Собравшиеся требовали отказа от политики репрессий, пересмотра Конституции, перевыборов парламента и уважения прав трудящихся.

По последним данным, в ходе беспорядков, которые не прекращаются с 14 октября, погибли более 20 человек. По меньшей мере 1659 человек госпитализированы с ранениями и травмами, полученными в ходе протестов. По данным Национального института прав человека, 40 пострадавших получили пулевые ранения, 473 были ранены дробью. Число задержанных в ходе протестов достигло 4364 человек, среди них 479 несовершеннолетних. Протесты начались в Сантьяго после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо (0,04 доллара). Президент Чили Себастьян Пиньера отменил повышение цен на проезд в общественном транспорте и обнародовал ряд мер социальной поддержки, но беспорядки в стране продолжились. Власти были вынуждены отказываются от проведения саммита АТЭС в ноябре и Конференции ООН по изменению климата в декабре.

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