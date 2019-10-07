Берлинская стена - жизнь по обе стороны

В ноябре исполнится 30 лет со дня падения Берлинской стены. Долгие годы она была олицетворением "холодной войны", символом противостояния и вражды. Сегодня немцы не любят вспоминать то тяжелое время, когда их страна была разделена. Однако художник Ядегар Азизи считает, что историческая память - это долг современников перед будущими поколениями.

К годовщине падения Берлинской стены он представил уникальную художественную инсталляцию. Она расположена около знаменитого КПП "Чекпойнт Чарли" на улице Фридрихштрассе. Речь идет о панораме 60 метров в ширину и 15 метров в высоту, на которой изображен Берлин в середине 80-годов прошлого века - Западный и Восточный.

Панорама Азизи представляет собой сугубо личный взгляд художника. Сам он долгие годы жил в районе Кройцберг в непосредственной близости от Берлинской стены. Вот, что он вспоминает:

"Для нас стена была частью повседневной действительности. Это было нормально. Мы ходили в рестораны рядом со стеной, весело проводили время. И я часто думаю об этой нормальности. У меня был друг, который жил возле стены. Я помню, как однажды был у него в гостях, мы пили кофе. Я смотрел в окно на стену, а потом я развернулся, и мы просто начали говорить об обычных вещах. Для нас стены как будто не существовало".

Как отмечает Азизи его главной целью было изобразить всю тяжесть повседневности и непреодолимость обстоятельств, к которым на пробыли вынуждены приспосабливаться люди в разделенном городе во время "холодной войны".