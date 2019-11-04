Дорога в никуда появилась в городке Пьятра Нямц на северо-востоке Румынии.

200 метров нового асфальта с ливневой канализацией, тротуарами, разметкой, включая несколько пешеходных переходов, и даже знаками — начинается от деревенской грунтовки и заканчивается в открытом поле. На этой улице — лишь два брошенных дома, так что переходами пользуются только собаки.

В мэрии утверждают, что это просто первый этап «асфальтизации» всего района и ответ на многочисленные обращения местных жителей. Сами жители удивляются, почему тогда начали с совершенно глухой даже по местным меркам окраины:

«На моей улице асфальта нет, а там десяток домов. А тут асфальт, но нет ни водопровода, ни газа, ни канализации».

«Мне кажется, просто кто-то важный тут хочет себе дом построить».

Румыния считается страной ЕС с наименее развитой дорожной сетью. В марте этого года в Бухаресте даже проходила манифестация с требованием строительства новых автотрасс.