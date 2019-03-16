Румыния: Шоссе надежды протяжённостью в один метр

Самое короткое шоссе в мире — не в Австралии, как пишут в Интернете, а в Румынии, недалеко от города Сучава, в северо-восточной части страны. Его длина составляет всего 1 метр, оно было построено местным бизнесменом в знак протеста против слабого развития дорожной инфраструктуры в этой части страны, — передаёт корреспондент Euronews Мари Жан-Ион.

Румынский предприниматель Стефан Мандачи — говорит, что устал от обещаний, которые политики давали в последние 30 лет, и решил построить первый метр шоссе на своем своём участке земли. Он вложил в него 4500 евро и призвал всех поддержать кампанию под названием «Румыния хочет автомагистрали!». К движению по всей стране присоединились десятки тысяч протестующих. 15 марта в 15 часов они на 15 минут прекратили любую деятельность.

Шоссе Стефана было официально открыто в присутствии мэра деревни Босанчи Николая Мирона. Он жалуется, что чиновники правительства в Бухаресте часто игнорируют региональные проекты. По его словам, настоящая автомагистраль в столицу будет способствовать экономическому развитию:

_«Мы неоднократно обращались за финансированием инфраструктуры, но получили очень слабую поддержку, поэтому нам приходилось справляться на местном уровне. Для города мы получили финансирование от ЕС на строительство 5,2 км дорог, а для остальных наших проектов мы будет использовать местный бюджет. Сеть шоссе в Румынии имеет длину всего 805 километров, а строительство дорог продвигается очень медленно. Власти обещали, что 118 километров будут готовы к концу 2019 года».

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Согласно отчетам Европейской комиссии, Румыния возглавляет антирейтинг по числу жертв ДТП в Европейском союзе. Только в 2017 году на дорогах страны погибло более 1900 человек. Эксперты говорят, что это также является результатом отсутствия современной инфраструктуры.