Румыния: демонстрации в защиту леса и лесников

Более двух тысяч человек приняли участие в массовой акции протеста, которую провели экологи в центре Бухареста. Демонстранты требуют наладить систему спутникового наблюдения за состоянием лесов, установить камеры на лесопилках и крупнейших автотрассах, а также оборудовать грузовики для перевозки древесины оборудованием для навигации и слежения. Кроме того, они призывают провести публичное и всестороннее расследование убийств шести лесников, которые, как уверены активисты, стали жертвами мафии лесорубов. Участники акции винят чиновников в преступном бездействии:

_— Уже 30 лет власти Румынии игнорируют ситуацию с лесами. Политики и чиновники делают недостаточно для борьбы с незаконной вырубкой, а среди тех, кто пытался защищать леса, есть жертвы, — власти стали соучастниками этих преступлений.

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— Прямо сейчас леса под Бухарестом вырубают, вместо того, чтобы создавать зелёный пояс вокруг города, как это делается везде, во всех столицах Европы.

По оценкам румынского Greenpeace, ежегодно в Румынии незаконно добывают порядка 20 млн кубометров древесины, что способствует дальнейшему сокращению площади лесов.

В румынском министерстве окружающей среды говорят, что оценки экологов не находят своего подтверждения. В государственной компании по управлению лесными ресурсами Romsilva настаивают, что незаконная вырубка не представляет серьёзной проблемы для Румынии. Ежегодные потери от работы «чёрных лесорубов» там оценивают в 40-50 тыс. кубометров.