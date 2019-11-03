MotoGP: Маверик Виньялес побеждает в Малайзии

Испанец Маверик Виньялес выиграл предпоследний 18-й этап MotoGP в Малайзии и принес Yamaha вторую победу в сезоне.

Борьбы за лидерство в гонке не получилось – Виньялес не допускал ошибок и постепенно отрывался, на финише доведя преимущество до трёх секунд.

Вторым финишировал испанец Марк Маркес, еще в прошлом месяце досрочно оформивший свой 6 и 4 подряд титул чемпиона MotoGP.

В борьбе за третье место с Валентино Росси на Yamaha и Алексом Ринсом на Suzuki сильнее оказался итальянец Андреа Довициозо, представляющий команду Ducati.

Финальный этап сезона MotoGP пройдёт 16-17 ноября в Валенсии, где определится обладатель титула в командном зачёте – пока Ducati опережает Honda на два очка.