Испанец Марк Маркес стал шестикратным чемпионом MotoGP.

Гонщик "Хонды" финишировал первым в гонке 15-го этапа сезона в Таиланде. Его ближайший преследователь в борьбе за титул итальянец Андреа Довициозо из "Дукати" пришел к финишу четвертым после француза Фабио Картараро и испанца Маверика Виньялеса — оба гонщика Yamaha.

В общем зачете Маркес набрал 325 очков, что сделало его недосягаемым для Довициозо, в активе которого 215 очков.

Таким образом испанец за 4 этапа до конца сезона смог досрочно оформить чемпионство.

К 26 годам Маркес завоевал шестой титул в своем 7 сезоне в MotoGP.

Испанец занимает третье место в истории по количеству титулов премьер-класса, чаще чемпионские титулы завоевывали только итальянцы Джакомо Агостини (8) и Валентино Росси (7).

В Кубке конструкторов в этом сезоне с большим отрывом лидирует Honda (331 очко), на втором и третьем местах — Ducati (254) и Yamaha (248).