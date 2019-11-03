"Нет притеснению со стороны властей и религиозному насилию". Под таким лозунгом в Буэнос-Айресе прошел ежегодный гей парад. Его участники призвали к терпимости и осудили преступления, совершенные на почве ненависти. Демонстранты собрались на центральной площади аргентинской столицы Plaza de Mayo и отправились в сторону Конгресса. В марше приняли участие тысячи человек.

Аргентина стала первой страной в Латинской Америке, легализовавшей однополые браки. Это произошло в 2010 году. Спустя два года Аргентина стала первым в мире государством, которое приняло закон, касающийся изменения пола – как физического, так и правового. Желающие сменить пол, могут сделать это без дополнительных медицинских обследований.