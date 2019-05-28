Шедевры Фра Анджелико в Прадо

В мадридском музее Прадо открылась выставка, посвящённая флорентийской школе живописи эпохи Раннего Возрождения, а точнее 20-30-х годов XV века. Здесь можно познакомиться с творчеством таких живописцев как Мазаччо, Мазолино да Паникале и Филиппо Липпи, а также скульпторов Донателло и Лоренцо Гиберти.

Но центральное место на экспозиции принадлежит работам Фра Анджелико, в том числе таким шедеврам как «Благовещение" и "Мадонна с гранатом". Куратор выставки - американский искусствовед, специалист по творчеству Фра Анджелико, Карл Брэндон Стрелки:

«Когда он создавал эти работы, Фра Анджелико был ещё молодым человеком, учившимся у своих коллег. Он первым объединил в своих картинах все артистические новшества своей эпохи».

«Благовещение» было приобретено для испанской королевской коллекции ещё в 1611 г. и стало первой работой Фра Анджелико, покинувшей пределы Италии. Кроме работ, постоянно хранящихся в Прадо, на выставке, которая будет открыта до 15 сентября, можно увидеть десятки работ, привезённых из более чем сорока музеев Европы и Америки.