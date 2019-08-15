Япония скорбит и раскаивается

Япония отмечает окончание Второй мировой войны. 15 августа 1945 года после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки Страна Восходящего солнца объявила о своей капитуляции. Акт о ней, формально закончивший войну, был подписан 2 сентября.

В Токио император Нарухито и императрица Масако помолились за мир во всём мире и выразили раскаяние за действия своей страны в конце 30-х - начале 40-х годов.

"Я думаю сегодня о многих людях, которые потеряли свои драгоценные жизни в этой войне и о скорбящих о них семьях", - сказал император.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ вновь вызвал шквал критики , направив от своего имени ритуальные подношения в токийский синтоистский храм Ясукуни, где почитаются души японских солдат, павших во всех войнах, в том числе и объявленных военными преступниками в годы Второй мировой. В соседних странах храм Ясукуни считают символом японского милитаризма.

В Южной Корее тысячи возмущённых поступком Абэ людей вышли на улицы, требуя среди прочего компенсации за эксплуатацию труда корейцев, угнанных во время войны на принудительные работы.

В последний раз Синдзо Абэ посещал храм Ясукуни в декабре 2013 года и подвергся критике как со стороны Южной Кореи, США и Китая, так и японской общественности. На этот раз премьер от личного посещения Ясукуни воздержался. Но многие японские политики по-прежнему приходят в Ясукуни три раза в год: на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в день капитуляции Японии.