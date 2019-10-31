Qantas проверяет свои Boeing 737 из-за трещины

Крупнейший австралийский авиаперевозчик Qantas проведет комплексную проверку своих самолетов Boeing 737 после обнаружения дефектов фюзеляжа на двух воздушных суднах авиакомпании. В Австралийском союзе авиационного машиностроения (ALAEA) заявили, что эти трещины представляют потенциальную угрозу безопасности лайнеров. Однако в авиакомпании отметили, что обнаруженные дефекты не ставят под угрозу безопасность полетов, и что они никогда не будут эксплуатировать самолет, если это не будет абсолютно безопасно.

Дебби Слейд, отдел безопасности полетов Qantas: "Это слишком громкое слово - трещина. Но она в структурном компоненте, это очень мелкая часть этого компонента. В то время как структурная целостность самолета состоит из многих компонентов. И, как я уже упоминала ранее, директива Boeing гласит, что самолеты не нужно проверять в течение следующих 1000 циклов. То есть они заверили Qantas, что даже если в одном из этих компонентов есть трещина, можно безопасно летать".

Ранее эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. В марте этого года в Эфиопии разбился лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.