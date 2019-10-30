Курды ушли из зоны безопасности

Вооружённые курдские формирования ушли из 30-километировой зоны вблизи сирийско-турецкой границы раньше намеченного срока. Об этом заявили в министерстве обороны России. По договорённости, достигнутой на прошлой неделе президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Тайипом Эрдоганом, курдские отряды должны были отойти к югу от границы во вторник до шести часов вечера. В дальнейшем планируется совместное патрулирование российскими и турецкими военными 10-километровой полосы вдоль границы на сирийской стороне.

– Мы прилагаем усилия к тому, чтобы, как мы надеемся, как можно скорее завершить этот процесс, начатый нами проведением операции «Источник мира», – заявил в связи с этим Эрдоган. – 120 часов, на которые операция была приостановлена по договорённости с Соединёнными Штатами, а также с Россией, уже прошли. В среду мы проведём переговоры с Россией. Мы также ведём переговоры с Западом.

Сирийские СМИ сообщили, что во вторник российский патруль попал под обстрел у КПП на сирийско-турецкой границы, и при этом пострадали несколько человек, но, по данным Центра примирения сторон, произошёл подрыв бомбы возле бронеавтомобиля, и пострадавших не было.