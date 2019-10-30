Рекордная статистика Энтони Дэвиса

Los Angeles Lakers на своей площадке победил Memphis Grizzlies в матче регулярного первенства NBA со счетом 120-91. Выше всяких похвал выступил Энтони Дэвис: в составе «озерных» он набрал 40 очков, выполнил 20 подборов и отдал 2 передачи, проведя на площадке 31 минуту. Кроме того он реализовал 26 штрафных из 27-ми. Последний раз подобную статистику в NBA видели в 1963 году.

На счету другой "звезды" Los Angeles Lakers Леброна Джеймса 23 очка и 8 результативных передач.

В составе Memphis Grizzlies лучшим стал Джа Морант, он принес своей команде 16 очков. Но в целом, отметили обозреватели, "медведям" не хватало огня.