Леброн Джеймс — самый результативный игрок в истории НБА

Леброн Джеймс стал самым результативным игроком Национальной баскетбольной ассоциации. Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" установил рекорд по числу очков, набранных в карьере в матчах НБА.

Джеймс набрал 38 очков в домашнем матче против "Оклахомы-Сити Тандер". Теперь на его счету 38390 очков. Предыдущий рекорд - 38387 - принадлежал американцу Кариму Абдул-Джаббару и продержался 34 года.

Оба остаются единственными игроками, набравшими 38 000 очков за карьеру.

Абдул-Джаббар присутствовал на матче и стоя аплодировал Джеймсу после рекордного броска.

В интервью после матча новый рекордсмен сказал: "Лично я считаю себя лучше любого, кто когда-либо играл в эту игру. Но у каждого свой фаворит, и каждый сам решит, кто для него лучший".

38-летний Джеймс дебютировал в Национальной баскетбольной ассоциации в 2003 году в составе клуба "Кливленд Кавальерс". В НБА спортсмен провел 1410 матчей. Он – четырехкратный чемпион НБА, двукратный олимпийский чемпион.