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Спорт

Микаэла Шиффрин побила рекорд Линдси Вонн

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 Euronews
Микаэла Шиффрин
Микаэла Шиффрин   -   Авторское право  Alessandro Trovati/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Американка Микаэла Шиффрин установила рекорд по победам на этапах Кубка мира. В итальянском Кронплатце Шиффрин заняла первое место в гигантском слаломе.

Победительница по сумме двух попыток показала результат в 2 минуты и 0,61 секунды. Это достижение стало ее 83-ей победой на этапах Кубка мира во всех дисциплинах.

Прежней рекордсменкой по данному показателю была олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске американка Линдси Вонн. Четыре года назад она завершила карьеру из-за травмы.

Шиффрин 27 лет. В 2014 году она стала олимпийской чемпионкой в слаломе, а четыре года спустя завоевала золото Игр в гигантском слаломе. Американка шесть раз побеждала на чемпионатах мира и четыре раза выигрывала общий зачет Кубка мира.