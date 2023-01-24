Микаэла Шиффрин побила рекорд Линдси Вонн

Американка Микаэла Шиффрин установила рекорд по победам на этапах Кубка мира. В итальянском Кронплатце Шиффрин заняла первое место в гигантском слаломе.

Победительница по сумме двух попыток показала результат в 2 минуты и 0,61 секунды. Это достижение стало ее 83-ей победой на этапах Кубка мира во всех дисциплинах.

Прежней рекордсменкой по данному показателю была олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске американка Линдси Вонн. Четыре года назад она завершила карьеру из-за травмы.

Шиффрин 27 лет. В 2014 году она стала олимпийской чемпионкой в слаломе, а четыре года спустя завоевала золото Игр в гигантском слаломе. Американка шесть раз побеждала на чемпионатах мира и четыре раза выигрывала общий зачет Кубка мира.