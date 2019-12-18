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США

Оборонный бюджет с санкциями против России

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  Михаил Саленков 
Оборонный бюджет с санкциями против России
Авторское право
Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved. - Julio Cortez
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Законопроект об оборонном бюджете США, включающий новые санкции против России, направлен на утверждение президенту страны Дональду Трампу.

Накануне сенат США большинством голосов одобрил бюджет на 2020 год, который, в частности, предполагает введение санкций в отношении участников строительства российских газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток-2».

Как отмечается в документе, этот шаг необходим для «обеспечения европейской энергетической безопасности». В Комитете сената по международным отношениям заявили, что санкции помогут остановить реализацию этих проектов. Активы подпадающих под санкции физических лиц и компаний на территории США могут быть заморожены, участникам проектов может быть отказано в выдаче американских виз.

Газопроводы, согласно планам российского правительства, должны начать работу в 2020 году.

Сообщается, что один из подрядчиков «Северного потока-2» Allseas Group может выйти из проекта, если сочтет санкции слишком опасными для своего бизнеса. Однако в российской компании «Газпром» заверили, что смогут завершить укладку трубопровода.

Представитель «Газпрома» заявил, что санкции не остановят работы, а лишь отложат их завершение и сделают более затратными.

Власти Германии вновь выразили сожаление в связи с возможным введением санкций. В среду канцлер Германии Ангела Меркель заявила: «Мы против экстратерриториальных санкций». В Российско-Германской внешнеторговой палате считают, что ввод газопровода в эксплуатацию важен для энергетической безопасности Европы.

Законопроект об оборонном бюджете США, помимо санкций против участников строительства газопроводов, продлевает эмбарго на прямое сотрудничество с Россией в военной области и содержит запрет на признание Крыма американским правительством в качестве субъекта РФ.

Президент США уже сообщил в Твиттере, что подпишет «исторический оборонный законопроект немедленно».

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