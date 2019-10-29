Палата представителей США признала геноцид армян в Османской империи. В резолюции подчёркивается важность почитания памяти жертв резни 1915 и говорится о необходимости доносить до американцев больше информации о геноциде. За прошедшие десятилетия, как отмечает ТАСС, это первая такая резолюция, которая дошла до голосования всей Палаты.

Началом геноцида армян называют 24 апреля 1915 — в этот день начались массовые аресты и убийства представителей армянской элиты в Константинополе. Последующие месяцы были отмечены резнёй в Западной Армении и других регионах, которую завершила массовая депортация в июне 1915. По оценкам историков, в период с 1915 по 1923 были убиты более 1,5 млн армян.

Турция выступает категорически против признания этих событий геноцидом и настаивает, что речь идёт о массовых убийствах, жертвами которых были представители разных этнических групп. Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу назвал резолюцию Палаты представителей «ничтожной и пустой» местью за военную операцию Анкары на севере Сирии в условиях охлаждения отношений с Вашингтоном.