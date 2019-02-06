Макрон учредил день памяти геноцида армян

24 апреля во Франции будут отмечать национальный день памяти жертв геноцида армян. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон на ежегодном ужине Координационного совета армянских организаций.

"Франция с 1915 года называет геноцид тем, чем он является, - преступлением против человечности, против цивилизации". <...> "Поскольку геноцид армян - часть нашей памяти, его память должна почитаться в нашей республике". Так французский лидер пояснил своё решение, с осуждением которого выступила Анкара.

Турецкие власти обвинили Макрона в попытке "разрешить проблемы у себя в стране" путём "превращения исторических событий в политические инструменты".

Геноцид армян официально признан 23 государствами. В этот список Франция, где проживает самая большая в Европе армянская община, вошла в 2001 году.

По разным оценкам, в годы Первой мировой войны в результате истребления армянского населения в Османской империи погибли от 700 тысяч до 1,5 миллиона человек.