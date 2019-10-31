Спикер Палаты общин Джон Беркоу уходит в отставку

Он призывал к порядку депутатов Палаты общин, сильно повышая голос, но они могли к нему обращаться исключительно "господин спикер, иногда по желанию добавляя "достопочтенный".

Пост, который занимал Джон Беркоу, ставший за последние годы настоящей "звездой Вестминстера", существует в Британии с 14-го века.

В основе политики - разные позиции. Но показанная вами комбинация жестов и мимики, которая, может, для кого-то и обладает терапевтическими свойствами, к делу все равно не относится Джон Беркоу экс-спикер Палаты общин

Достопочтенный Джон Беркоу, депутат-тори, занял это пост 10 лет назад. Но его слава началась 7-ю годами позднее, когда Британия, проголосовав на плебисците за "брексит", начала обсуждение условий и деталей своего "развода" с ЕС в Палате общин.

Почти мгновенно он попал под огонь критики тех, кого принято называть "евроскептиками": Беркоу обвиняли в том, что он, будучи по должности гарантом равноправного участия всех партий в политических дебатах, благоволил к тем, кто противился "брекситу".

В качестве аргумента они приводили разрешение Беркоу оппозиции забрать у правительства, которое тогда возглавляла Тереза Мэй, контроль над повесткой дня работы парламента. И согласно прецедентному праву, которое используется в Британии, сам экс-спикер сслылался на аналогичную ситуацию, которая, правда, случилась в начале XVII-го века.

Британский премьер (и однопартиец Беркоу) обратился к нему с такими словами: "И хотя мы можем не соглашаться с какими-то предложениями в законодательной деятельности, но ни у кого никогда не возникало сомнений, что вы были образцом служения обществу и избранному им парламенту, и этой Палате общин. Вы сделали происходящее тут более современным, вы помогали создать более удобную среду для работы и посещений тем, у кого была в этом нужда, и вы уделяли особое внимание тем депутатам, кого обычно называют "заднескамеечниками", предоставляя им возможность высказаться".

Образец риторического искусства Джона Беркоу, теперь уже экс-спикера Палаты общин: "Не суетитесь, не злитесь, поберегите ваши жесты для сцены любительского театра. Будьте хорошим мальчиком, будьте хорошим мальчиком, мистер Блэкфорд, все мы знаем, что вы были звездой дебатов в Оксфорде, но эти былые заслуги тут никого сейчас не интересуют. Успокойтесь и скажите уже то, что хотели сказать!".