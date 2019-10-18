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Бельгия

Пучдемон останется на свободе до решения суда

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 Ирина Шелудкова 
Пучдемон останется на свободе до решения суда
Авторское право
REUTERS/Francois Lenoir
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Власти Бельгии разрешили бывшему главе правительства Каталонии Карлесу Пучдемону оставаться на свободе, однако ему запрещено покидать территорию страны без разрешения суда. Бывший председатель Женералитета Каталонии добровольно явился в прокуратуру.

Первые слушания об экстрадиции Пучдемона пройдут 29 октября в суде Брюсселя. В начале недели Верховный суд Испании выдал новый, уже третий по счету, ордер на его арест на основании обвинений в подстрекательстве к мятежу и растрате.

Пучдемон возглавлял правительство Каталонии во время проведения референдума о независимости, результаты которого Мадрид не признал и сразу после кризиса бежал из Испании в Бельгию.

17 октября действующий председатель Женералитета Каталонии Ким Торра предложил продолжить курс на независимость и провести новый референдум.