Пучдемон останется на свободе до решения суда

Власти Бельгии разрешили бывшему главе правительства Каталонии Карлесу Пучдемону оставаться на свободе, однако ему запрещено покидать территорию страны без разрешения суда. Бывший председатель Женералитета Каталонии добровольно явился в прокуратуру.

Первые слушания об экстрадиции Пучдемона пройдут 29 октября в суде Брюсселя. В начале недели Верховный суд Испании выдал новый, уже третий по счету, ордер на его арест на основании обвинений в подстрекательстве к мятежу и растрате.

Пучдемон возглавлял правительство Каталонии во время проведения референдума о независимости, результаты которого Мадрид не признал и сразу после кризиса бежал из Испании в Бельгию.

17 октября действующий председатель Женералитета Каталонии Ким Торра предложил продолжить курс на независимость и провести новый референдум.