Пицца от Роджера Федерера

Роджер Федерер, одержав победу на турнире в Базеле, устроил традиционную вечеринку для юных теннисистов, которые подают мячи во время соревнований.

Базель - родной город Федерера. Здесь он когда-то сам бегал за мячами и возвращал их участникам турнира.

Теннисист заказал несколько коробок с пиццей для детей и сфотографировался вместе с ними с выигранным кубком в центре.

Федерер выиграл свой десятый чемпионат Швейцарии на крытых кортах. Это его 4 титул в этом сезоне и 103-й в карьере.

Позже теннисист с сожалением сообщил, что вынужден сняться с престижного турнира "Мастерс" в Париже.

Он объяснил это тем, что хочет подготовиться к итоговому турниру ATP, который пройдет в Лондоне в ноябре.