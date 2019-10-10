Федерер и Тим вышли в четвертьфинал в Шанхае

Швейцарец Роджер Федерер вышел в четвертьфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в китайском Шанхае. В матче третьего круга, посеянный под вторым номером Федерер, обыграл бельгийца Давида Гоффена со счетом 7:6 (9:7), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. В четвертьфинале 38-летний швейцарец встретится с представителем Германии Александром Зверевым.

Вышел в следующий круг и австрийский теннисист Доминик Тим, который одолел грузинского спортсмена Николоза Басилашвили. Игроки провели на корте 1 час 18 минут. В следующем круге Тим сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.

Турнир в Шанхае завершится 13 октября. Победитель получит $1,4 млн и 1000 рейтинговых очков.