В Токио ждут Федерера

Двадцатикратный победитель турниров "Большого шлема" и чемпион пекинской Олимпиады в парном разряде Роджер Федерер подтвердил, что планирует принять участие в олимпийском теннисном турнире в Токио, "если будет здоров".

Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро он пропустил из-за травмы колена.

После выставочного матча с американцем Джоном Изнером в японской столице, где в будущем году пройдет Олимпиада, Федерер сказал:

Если не будет проблем со здоровьем, я приеду. Несомненно. Я уже несколько недель думаю об этом, и мы с женой и нашими четырьмя детьми составляем расписание

Выставочный матч Федерера и Изнера завершился со счетом 6-3, 7-6.

Роджер Федерер представлял Швейцарию на четырех Олимпийских играх с 2000 по 2012 годы - в Сиднее, в Афинах, Пекине и Лондоне.