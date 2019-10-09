На выставке в Мадриде: испанская живопись 19 века

В центре испанской столицы, недалеко от Площади Колумба, открылось новое выставочное пространство. Посетителям предоставляется возможность увидеть редкие картины, которые собраны фондом Марии Кристины Масавеу Питерсон. Большинство шедевров хранятся в коллекции Масавеу. В залах галереи выставлены работы Работы Франсиско Гойи, Федерико де Мадрасо, Игнaсио Сулоaги, Дарио де Регойоса и Хоакина Сорйи-и-Бастиды - крупнейшего в Испании представителя импрессионизма.

"Здесь находятся 117 работ, представляющих испанскую живопись 19 века, начиная с Гойи и заканчивая каталонским модернизмом, - поясняет куратор выставки Хавьер Барон. - Очень интересно увидеть все это в одном месте. Картины находятся в хорошем состоянии с великолепными рамами".

Выставка "Испанская живопись 19 века" будет работать до 31 декабря 2020 года. До 5 января следующего года вход в галерею бесплатный.