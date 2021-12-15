Суд по делу о гибели вьетнамских мигрантов в грузовике

Спустя два года после гибели 39 вьетнамских мигрантов на борту грузовика, следовавшего в Великобританию, в Бельгии начался судебный процесс над 23 подозреваемыми в контрабанде людей. Прокуратура требует 15 лет тюремного заключения для главного обвиняемого. Слушания продлятся два дня, но до вынесения приговора может пройти несколько недель.

Причиной смерти людей в прицепе, среди которых было трое подростков, стала нехватка кислорода и переохлаждение. Температура внутри фуры-рефрижератора находилась на отметке минус 25 градусов Цельсия.

По этому делу в августе прошлого года были вынесены приговоры семерым подданным соединенного королевства. Нескольким из них предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Преступники были приговорены к тюремному заключению на сроки от трех до 27 лет

Во Вьетнаме в связи с этим преступлением привлечены к ответственности четверо мужчин.

Грузовик с погибшими мигрантами обнаружили в английском графстве Эссекс. Транспортное средство было доставлено в Великобританию на пароме из бельгийского порта Зебрюгге.