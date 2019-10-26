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Великобритания

Расследование в Эссексе: в грузовике могли быть граждане Вьетнама

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 Ирина Шелудкова 
Расследование в Эссексе: в грузовике могли быть граждане Вьетнама
Авторское право
REUTERS/Peter Nicholls
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Британская полиция задержала четвертого подозреваемого в причастности к гибели 39 человек, тела которых были найдены в прицепе грузовика в английском Эссексе. В пятницу в аэропорту Станстед подозрению в причинении смерти и участии в преступном сговоре с целью незаконной перевозки людей через границу был задержан 48-летний мужчина из Северной Ирландии. Под стражей также находятся мужчина и женщина, проживающие в английском Уоррингтоне (графство Чешир) и водитель грузовика — 25-летний житель Северной Ирландии (срок его содержания под стражей без предъявления обвинений был в четверг вечером продлен по запросу следствия).

Между тем появилась информация о том, что большинство погибших могут быть гражданами Вьетнама из провинций Нгеан и Хатинь. Об этом рассказал католический священник из Вьетнама, к которому обратились родственники местных жителей, переставших выходить на связь. По данным британских СМИ, они пытались попасть в Европу на заработки по поддельным китайским паспортам. Ранее вьетнамская правозащитная организация Human rights space сообщила о 26-летней гражданке Вьетнама, которая отправила сообщение родным со словами "Я умираю, мне нечем дышать". По времени оно совпадает с моментом произошедшей трагедии.

Ранее в полиции заявляли, что все погибшие — выходцы из Китая, но власти КНР пока не подтвердили их гражданство. В связи с чем британские правоохранительные органы объявили, что официальная информация о погибших появится только после завершения процесса идентификации.

По предварительным данным, причины смерти 31 мужчины и восьми женщин — переохлаждение. Температура внутри фуры-рефрижератора, в которой были найдены тела, находилась на отметке минус 25 градусов по Цельсию. Прицеп грузовика прибыл в Великобританию из бельгийского порта Зебрюгге. При этом сам тягач, по данным следователей, прибыл из Дублина. Именно водитель тягача, который был впоследствии задержан, вызвал полицию, обнаружив тела внутри фуры.

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