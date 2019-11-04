В Греции мигрантов спасли от смерти

Избежать трагедии удалось на севере Греции. Там, близ города Ксанти в авто рефрижераторе был обнаружен 41 мигрант. Все они живы.

Система охлаждения была отключена, но из-за нехватки воздуха большинство из них находить в предобморочном состоянии .

Их доставили в местную больницу. Водитель грузовика, гражданин Грузии, был задержан.

Все обнаруженные нелегальные мигранты мужчины, по первой информации из Афганистана, полиция проверяет эти данные.

В то же время в миграционном лагере на греческом острове Хиос под колесами микроавтобуса НПО погибла двухлетняя иракская девочка.

Жители острова перекрыли дорогу, ведущую к лагерю, требуя закрыть его.

Они называют ситуацию там невыносимой - на территории вместимостью в 1000 человек проживают более 5000.

Греческие власти продолжают перевозить мигрантов на материк, но их число продолжает расти. В воскресенье с островов были вывезены 264 человека, в то же время с территории Турции туда прибыли еще 280.

По данным министерства по делам миграции, в данный момент на островах в восточной части Эгейского моря находятся более 35 тысяч беженцев.