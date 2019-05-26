Гран-при по дзюдо в Хух-Хото: молодость против опыта

В заключительный день гран-при по дзюдо в Хух-хото Гухам Чо из Южной Кореи снова поднялся на верхнюю ступень подиума. Действующий чемпион мира был в прекрасной форме и показал, что в категории до 100 кг на этом турнире ему нет равных.

Одним из первых жертвой его любимого приёма сеой-наге пал россиянин Арман Адамян. Затем на его пути оказался Шейди Эль-Нахас из Канады, но и ему не удалось остановить Чо. В завершение прекрасного выступления в Хух-Хото чемпион мира одолел ирландца Бенжамина Флетчера и удостоился высшей награды.

"Сегодня мне пришлось нелегко, потому что многие отборочные матчи заканчивались в дополнительное время. Но я тренировался и был готов к такому сценарию. Да, поединки затягивались, но я победил. Теперь я буду тренироваться ещё упорнее, ведь впереди много турниров и олимпийские игры", - рассказал Гухам Чо.

Гухам Чо Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Среди женщин особенно отличилась Фанни Эстель Посвит. Француженка недавно сменила весовую категорию, и на этом турнире не оставила соперницам в категории до 78 кг ни малейшего шанса на победу.

В финале её ждала встреча с немкой Анной-Марией Вагнер.

Превосходно выполненный бросок о-сото-гари поставил точку в споре за золотую медаль. Это первый титул Гран-при в карьере Посвит и наверняка не последний.

Фанни Эстель Посвит поделилась секретом победы в этом матче: "Это был сложный поединок. Мы раньше не встречались на татами. Я терпеливо дождалась подходящего момента для атаки в дополнительное время".

Ким Мин Чжонг из Южной Кореи доказал, что не всегда побеждает самый опытный дзюдоист. 18-летний атлет броском учи-мата уложил на татами чемпиона олимпийских игр в Пекине Найдана Тувшинбаяра из Монголии. Радости корейца не было предела, ведь он впервые завоевал медаль Гран-при, и сразу золотую.

Награждение в категории свыше 100 кг Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Идалис Ортис вышла на татами против японки Майи Акибы. Однако опыт взял верх в этом поединке, и золотая награда в категории свыше 78 кг досталась кубинке.

Идалис Ортис и Майя Акиба Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

В финальном матче в категории до 90 кг Кента Нагасава сразился с сербом Неманьей Майдовым. Бросок учи-мата, который в исполнении японца выглядел очень изящно, принёс Нагасаве золотую медаль.

Самый зрелищный приём дня применил грузин Леван Матиашвили. Мощным броском сеой-отоши он уложил на татами немца Йоханнеса Фрея и удостоился бронзовой награды в самой тяжёлой весовой категории.