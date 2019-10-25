Линдси Вонн: "Я, конечно, сумасшедшая, но не настолько, чтобы продолжать"

Титул олимпийской чемпионки, восемь медалей чемпионата мира, четыре победы в общем зачете и 82 - на этапах Кубка мира. В копилку наград добавлен еще один трофей. Линдси Вонн за свою блестящую карьеру стала одной из величайших горнолыжниц мира и самой титулованной в истории. Недавно в Овьедо она получила Премию принцессы Астурийской в области спорта, а мы приветствуем ее на euronews.

Чинция Рицци, euronews: "Какое значение эта награда имеет для вас в ряду тех, которые вы получили в ходе вашей карьеры?"

Линдси Вонн, олимпийская чемпионка по горнолыжному спорту: "Думаю, что эта награда, вероятно, самая глобальная. Даже несмотря на то, что она вручается здесь, в Испании. Я чувствую, что она представляет меня, как человека, намного больше. И дело не только в спорте, но в том, как я пытаюсь помочь будущему с помощью моего фонда. Поэтому эта награда многое значит для меня, и мне очень важно быть в числе других лауреатов, которые делают невероятные вещи для мира и будущего, это действительно большая честь".

euronews: "В феврале прошлого года вы объявили о завершении карьеры. На пути к вершине вы сталкивались с множеством препятствий, получив множество травм. Слишком много травм. И когда вы объявили о своем уходе, вы сказали: "Мое тело кричит, чтобы я остановилась". Насколько сложно для вас было оказаться вне игры?"

Линдси Вонн: "Я знала, что рано или поздно это случится, но когда это действительно произошло, было трудно. Я занималась этим всю свою жизнь, была профессиональной спортсменкой в течение 20 лет, и я очень гордилась тем, чего достигла в своей карьере. Но у меня было слишком много травм, и я поняла, что после катания на лыжах тоже есть жизнь. Сейчас у меня много возможностей, но мне просто нужно найти новый путь и новую страсть, и я с нетерпением жду этого нового приключения".

euronews: "Вы сожалеете об уходе?"

Линдси Вонн: "У меня на самом деле не было выбора. Мое тело говорило - хватит, и, вы знаете, я, конечно, сумасшедшая, но не настолько, чтобы продолжать карьеру. Я знаю свои пределы, я определенно достигла пределов своих возможностей, поэтому пришло время двигаться дальше".

euronews: "А о чем вы сожалеете - может быть, к чему-то стремились, но не смогли достичь?"

Линдси Вонн: "Мое самое большое сожаление - непобитый рекорд по числу побед на этапах Кубка мира. У Ингемара Стенмарка их 86, а у меня 82. Я должна смотреть вперед. Конечно, всегда можно оглянуться назад и сказать: "А что если бы то, а что если бы это?" Но если вы будете постоянно задавать себе подобные вопросы, вы сведете себя с ума".

euronews: "А как насчет того, что вам не разрешили соревноваться с мужчинами?"

Линдси Вонн: "Я думаю, что это было, наверное, одной из самых неприятных вещей, помимо непобитого рекорда. Вы знаете, я действительно хотела соревноваться с мужчинами, потому что они быстрее, чем женщины, и я хотела улучшить свои результаты. Вопрос не в том, что мужчины против женщин, просто мужчины сильнее, и я хотела соревноваться с лучшими".

euronews: "Какое лучшее воспоминание из вашей невероятной карьеры?"

Линдси Вонн: "Думаю, лучшее воспоминание в моей карьере - это победа на Олимпиаде в 2010 году. Для меня это было намного больше, чем просто Олимпиада. Это была победа моей семьи. Она столь многим пожертвовала, чтобы я была там. Эта была наша общая победа".

euronews: "Как вы думаете, что вы оставили в наследство горным лыжам и спорту в целом?"

Линдси Вонн: "Надеюсь, что моим наследием станет доказательство того, что можно быть кем-то большим, чем просто горнолыжником. По ходу моей карьеры многие относились ко мне очень скептически. Знаете, мне нравилось сотрудничать со СМИ - я думаю, что это полезно для спорта. Я очень открытый и честный человек, я была не похожа на других. Я чувствую, что вы можете оставаться самим собой - вы можете быть спортсменкой и оставаться женственной одновременно".

euronews: "С вашей точки зрения, как изменился женский горнолыжный спорт за эти годы?"

Линдси Вонн: "Думаю, за мою карьеру он сильно изменился. Когда я начинала он был более консервативным, а когда я заканчивала, женские соревнования были более популярными, чем мужские. И это огромный прогресс".

euronews: "Говоря о такой деликатной теме, как разрыв между мужчинами и женщинами в спорте, мы можем отметить, что горнолыжный спорт - один из немногих, где мужчины и женщины равны по размеру призовых. Но в целом спорту еще предстоит пройти в этом вопросе долгий путь. Каким, по-вашему, может быть решение?"

Линдси Вонн: "Интересный вариант - делиться доходами от рекламы со спортсменами. Если вы посмотрите на женскую футбольную команду США, то увидите, что у них было гораздо больше зрителей, чем на чемпионате мира среди мужчин. Но ни одна из женщин не ощутила этого на своих доходах. А если кто-то и ощутил, то лишь две-три футболистки из всей команды. Поэтому, я думаю, что должен быть способ поделиться тем, что некоторые компании зарабатывают на спортсменах. Это дало бы им больше чувства общности, и они захотели бы еще больше улучшить спорт другими способами, это было бы полезно для всех".

euronews: "Новый сезон Кубка мира пройдет без двух легендарных горнолыжников..."

Линдси Вонн: "Трех - Акселя, Марселя и меня".

euronews: "Да, конечно, трех. Каким он будет?"

Линдси Вонн: "Я думаю, мы увидим появление новых звезд, ведь каждый год на подиум поднимаются новые спортсмены. В прошлом году туда взошла Алиса Робинсон из Новой Зеландии, а ей всего 16 лет. Так что всегда есть кто-то новый. Но я думаю, что Микаэла Шиффрин, очевидно, будет главной фигурой Кубка мира. И это здорово, ведь она американка! Я надеюсь, что она продолжит успешно выступать. Будет интересно увидеть на первых ролях и других горнолыжниц и горнолыжников".

euronews: "Думаете, она сможет обойти вас и выиграть более 82 спусков?"

Линдси Вонн: "Конечно. Она уникальная спортсменка. В 24 года в ее активе уже 60 побед, поэтому единственное, о чем она должна думать сейчас, это просто о своем здоровье. У меня на протяжении моей карьеры с этим, увы, были проблемы. Горнолыжный спорт, к сожалению, очень переменчив, и все может произойти очень быстро. Но я думаю, что она легко побьёт мой рекорд и должна замахнуться на рекорд Ингемара".

euronews: "Вернемся к вашей жизни после завершения карьеры, чем вы занимались в последние месяцы?"

Линдси Вонн: "Чем только не занимаюсь! Я работаю над завершением мемуаров, запускаю свою линию косметики для активных людей, снимаю фильм. Много чего происходит. А еще я помолвлена, поэтому пытаюсь организовать свадьбу.

Хотя пока даже не знаю, когда мы поженимся и где. Но это очень волнительное время для меня. Иногда я скучаю по лыжам, иногда я чувствую себя немного потерянной, но в целом я чувствую себя хорошо и с нетерпением жду новых возможностей".