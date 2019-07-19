На дорожку: Лука Пармитано рассказал о предполетных традициях

Итальянский космонавт Лука Пармитано в компании коллеги, американца Эндрю Моргана записал для Euronews очередной материал о своей миссии на МКС, запланированной на конец июля. Пармитано обещает вести видеоблог и с космической орбиты. На данный момент астронавт находится на последнем этапе подготовки к старту на космодроме Байконур.

Лука Пармитано, астронавт: "Дата нашего старта на МКС приближается, и нам предстоит комплекс некоторых традиционных мероприятий Начнем с гостиницы для космонавтов, здесь, на Байконуре: по традиции мы должны расписаться на дверях своих номеров. Еще одна традиция, которую мы чтим, - это посадка деревьев: здесь уже целая аллея, каждое дерево было посажено теми, кто летал на "Союзе".

Эндрю Морган, астронавт, НАСА: "Я лечу в первый раз, а значит, получил возможность посадить свое дерево.Я даже разместил в твиттере фотографию саженца, сравнив его с деревом Юрия Гагарина, которое, конечно, самое большое в этой аллее".

Лука Пармитано, астронавт: "И затем есть одна традиция... говорить о ней, с одной стороны, чуть-чуть неловко, но мы все равно ее любим. Так было заведено с самого первого космического полета. Вот автобус везет вас к ракете ... осталось чуть меньше километра. Мы останавливаемся, выходим и мочимся на заднюю правую шину!"

Эндрю Морган, астронавт, НАСА: "Такая вот остановка восходит к эпохе Гагарина, он сам так сделал. Между традициями и суевериями связь очень тонка: его полет был успешным, и вот эта традиция закрепилась".

Следующий репортаж Лука Пармитано запишет уже с борта МКС.

Материал подготовлен в партнерстве с Европейским космическим агентством.