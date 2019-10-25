Просто Леонардо, просто гений

Самая полная выставка произведений Леонардо да Винчи, посвящённая 500-летию со дня его смерти открылась в Лувре не случайно. Во Франции великий итальянец провел последние годы своей жизни и скончался в подаренном ему королем Франциском I замке Кло-Люсе в долине Луары. В Лувре хранятся 5 шедевров Леонардо и 4 тысячи его манускриптов на самые разные темы - от биологии до строительства мостов.

Кураторам выставки удалось собрать и работы гения Возрождения из других музеев мира. Посетители открывают для себя много интересного:

"По всей видимости, многие его работы были утеряны, разлетелись по всему миру. И поэтому до сих пор мы вдруг обнаруживаем что-то новое, что нуждается в идентификации. Для меня он, несомненно, гений, который коснулся всего: технологий, искусства, Леонардо - это творчество и совершенство".

Лишь перед самым открытием выставки Италия дала наконец разрешение и на вывоз самого знаменитого рисунка да Винчи - "Витрувианского человека". Хранитель Венецианской Галереи сопротивлялся до последнего, ссылаясь на хрупкость работы, которая выставляется не чаще 3 месяцев в 6 лет. Рисунок, сделанный чернилами - результат изучения Леонардо теорий о человеческих пропорциях, описанных древнеримским архитектором Витрувием.

"Хочу сказать, что это просто поразительно, - говорит один из посетителей. - Когда видишь всё это, по-настоящему понимаешь, как много дал Леонардо искусству и науке. Он многое предвидел и при этом проводил точнейшие измерения. Думаю, что он фактически опередил своё время".

Среди представленных живописных шедевров - "Мадонна Бенуа", "Прекрасная Ферроньера", "Иоанн Креститель", "Голова женщины", "Святой Иероним" и "Музыкант". А вместо знаменитой Моны Лизы, которая осталась на своём обычном месте - снимки в инфракрасном излучении, дающие возможность увидеть основу картины. А ещё предлагается посмотреть историю создания портрета в виртуальной реальности.

"Это довольно необычный опыт, возникает такое ощущение, что вы перенеслись во времена Леонардо да Винчи, проникли в голову этого человека, прочли его мысли, побывали в его Вселенной, узнали, как он жил, как встретил Мону Лизу, и обо всём этом нам рассказывает эта картина".

Выставка, посвящённая Леонардо да Винчи, будет открыта в Лувре до 24 февраля 2020 года.