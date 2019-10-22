"Брексит-сага" и сожаления Юнкера

Пустой тратой времени и сил назвал переговоры по "брекситу" Жан-Клод Юнкер. Заявление главы Еврокомиссии, чьи полномочия истекают 31 октября, прозвучало в Страсбурге, на заседании Европейского парламента. При этом Юнкер подчеркнул, что Евросоюз неустанно трудился над тем, чтобы выход Великобритании из ЕС состоялся в упорядоченном режиме.

Жан-Клод Юнкер, глава Еврокомиссии: "Мне крайне обидно, что пришлось потратить так много времени моего мандата на "брексит". Я боролся за то, чтобы Европейский Союз стал лучше. Лучше для граждан ЕС. Столько энергии и времени ушло впустую. Невозможно, просто невообразимо представить, чтобы Европарламент одобрил сделку прежде, чем ее ратифицирует Вестминстер. Сначала это должен сделать Лондон, а потом уже Брюссель и Страсбург".

О сложной ситуации в связи с последними событиями в Великобритании и запросом Лондона об отсрочке даты выхода из ЕС говорил в Страсбурге и председатель Европейского Совета Дональд Туск. По его словам, следующие шаги будут зависеть от того, как по сделке проголосует парламент Соединенного Королевства.

Дональд Туск, председатель Евросовета: "Мы должны быть готовы к любому сценарию. Но одно должно быть ясно, и я сказал об этом британскому премьеру Борису Джонсону. "Брексит" без сделки никогда не будет нашим выбором".

Джонсон настаивает на том, что страна должна покинуть ЕС 31 октября со сделкой или без нее. Однако из-за принятого парламентом закона глава кабинета был вынужден направить Евросовету письмо о новой отсрочке "брексита" на три месяца.