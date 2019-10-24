Джонсон будет добиваться досрочных всеобщих выборов в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет добиваться от парламента проведения новых всеобщих выборов 12 декабря. Все его предыдущие попытки провести выборы оказались безуспешными. И на этот раз оппозиционная Лейбористская партия заявила, что не поддержит эту идею, пока Евросоюз не предоставит Великобритании отсрочку по "брекситу"

Валери Ваз, Лейбористская партия

"Оппозиционная лейбористская партия поддержит выборы, как только будет исключен выход без сделки и если этого позволит отсрочка"

Объясняя свой шаг, Джонсон сказал, что если парламентариям необходимо больше времени на изучение этой "отличной сделки" с ЕС, то они его получат, если согласятся на всеобщие выборы 12 декабря.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

"Это путь вперед, потому что нынешний парламент долгое время работает без большинства. Он отказывается завершить "брексит". Невозможно принимать законы. Пришло время оппозиции собрать все силы и подчиниться воле коллективного начальника, которым является народ Великобритании".

Ожидается, что в эту пятницу лидеры Евросоюза примут решение, давать ли новую отсрочку Великобритании. Франция уже заявила, что готова дать время, но только, если Лондон сможет объяснить, чем оправдана такая задержка.